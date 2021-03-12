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Комаровский предупредил об опасности использования йода у детей в первый год жизни
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Комаровский предупредил об опасности использования йода у детей в первый год жизни

Анастасия Колоскова

Здоровье

Телевизионный доктор Евгений Комаровский назвал пятипроцентный спиртовой раствор йода хороши и недорогимантисептическим средством, однако использование его для обработки ран у детей младше одного года может быть небезопасным.

Так, по словам Комаровского, молекулярный йод может частично всасываться с поверхности кожи. При определенной концентрации в кровотоке вещество способно угнетать функцию щитовидной железы.

Помимо этого, пятипроцентный спиртовой раствор йода нередко вызывает у маленьких детей раздражение на коже.

Доктор призвал родителей использовать антисептик только у детей старше года. Причем для обработки ран у малышей младше пяти лет следует разводить йод в пропорции 1:1 спиртом или водкой.⠀

— Йодные сеточки детям — нельзя. Категорически, — заключил педиатр в публикации на странице своего Instagram-аккаунта.

Ранее Комаровский посоветовал, что делать при кашле ребенка.

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