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Двухлетнюю девочку госпитализировали в Москве после нападения собаки
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Двухлетнюю девочку госпитализировали в Москве после нападения собаки

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Новгородская улица Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на ребенка на северо-востоке столицы, двухлетнюю девочку доставили в больницу. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщается на сайте ведомства.

Ребенок находился вместе с матерью на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородская. В этот момент на девочку напала собака породы немецкая овчарка, которая была без намордника. В результате малышку госпитализировали.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

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