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Два автомобиля загорелись на Симферопольском бульваре в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Два автомобиля загорелись на Симферопольском бульваре в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Симферопольский бульвар, 29Карта всех событий

На Симферопольском бульваре в Москве горят две машины. Сначала загорелся один автомобиль, позже огонь перекинулся на припаркованное рядом транспортное средство.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 29.

По предварительной информации, в одной из машин сначала произошел хлопок. Автомобили горят по всей площади. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало, передает РЕН ТВ.

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