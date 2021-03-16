Два автомобиля загорелись на Симферопольском бульваре в Москве
Симферопольский бульвар, 29Карта всех событий
На Симферопольском бульваре в Москве горят две машины. Сначала загорелся один автомобиль, позже огонь перекинулся на припаркованное рядом транспортное средство.
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 29.
По предварительной информации, в одной из машин сначала произошел хлопок. Автомобили горят по всей площади. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало, передает РЕН ТВ.
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