Ремонтные работы проведут в здании спортивной школы в Восточном Дегунине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

В здании спортивной школы № 76 в Восточном Дегунине проведут ремонтные работы. Об этом рассказала руководитель организации Анна Яковлева.

В школе планируют заменить систему электроснабжения, обновить отделку и провести внутренние работы.

— Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одноэтажного здания спортивной школы № 76 на Бескудниковском бульваре, построенного в 2008 году. Запланированы внешние ремонтные работы, а также восстановление системы электроснабжения школы, — подчеркнула Анна Яковлева.

Специалисты заменят крышу здания и окна, отремонтируют фасад и отделку колонн. Внутри установят новые водосточные трубы, обновят системы отепления. Кроме того, будет произведена замена баннеров спортшколы и внешних светильников.

Учащиеся спортивной школы № 76 занимаются плаванием, гандболом и спортивной борьбой, уточнила Анна Яковлева. Тренеры спортшколы обучили свыше 6,5 тысячи спортсменов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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