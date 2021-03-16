Ремонтные работы проведут в здании спортивной школы в Восточном Дегунине
В здании спортивной школы № 76 в Восточном Дегунине проведут ремонтные работы. Об этом рассказала руководитель организации Анна Яковлева.
В школе планируют заменить систему электроснабжения, обновить отделку и провести внутренние работы.
— Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта одноэтажного здания спортивной школы № 76 на Бескудниковском бульваре, построенного в 2008 году. Запланированы внешние ремонтные работы, а также восстановление системы электроснабжения школы, — подчеркнула Анна Яковлева.
Специалисты заменят крышу здания и окна, отремонтируют фасад и отделку колонн. Внутри установят новые водосточные трубы, обновят системы отепления. Кроме того, будет произведена замена баннеров спортшколы и внешних светильников.
Учащиеся спортивной школы № 76 занимаются плаванием, гандболом и спортивной борьбой, уточнила Анна Яковлева. Тренеры спортшколы обучили свыше 6,5 тысячи спортсменов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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