The Washington Post приписала Трампу слова, которые тот не произносил

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Американское издание The Washington Post признало, что приписало бывшему президенту США Дональду Трампу слова, которые тот не произносил. Заявление бывшего главы государства опубликовали в Twitter интернет-портала Daily Caller.

— The Wahington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия, — заявил Трамп.

Он уточнил, что ценит правку издания, которая сделала «всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной», но просит отметить, что оригинальная публикация с самого начала была ложной.

The Washington Post исправило публикацию, в которой говорилось о телефонном разговоре Трампа с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером. В статье утверждалось, что президент мог оказывать давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов.

Спустя некоторые время издание получило доступ к полной записи разговора и признало, что Трамп не призывал найти подтасовки в результатах.

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