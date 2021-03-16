The Washington Post приписала Трампу слова, которые тот не произносил
Американское издание The Washington Post признало, что приписало бывшему президенту США Дональду Трампу слова, которые тот не произносил. Заявление бывшего главы государства опубликовали в Twitter интернет-портала Daily Caller.
— The Wahington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия, — заявил Трамп.
Он уточнил, что ценит правку издания, которая сделала «всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной», но просит отметить, что оригинальная публикация с самого начала была ложной.
The Washington Post исправило публикацию, в которой говорилось о телефонном разговоре Трампа с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером. В статье утверждалось, что президент мог оказывать давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов.
Спустя некоторые время издание получило доступ к полной записи разговора и признало, что Трамп не призывал найти подтасовки в результатах.
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