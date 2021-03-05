Конгрессмен из Калифорнии подал иск на Дональда Трампа из-за беспорядков в Капитолии

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Член палаты представителей от штата Калифорния Эрик Суолвелл подал в суд на бывшего президента США Дональда Трампа, а также на его старшего сына и нескольких его союзников из-за январских беспорядков в Капитолии. Об этом пишет The Hill.

В иске на 65 страниц Суолвелл обвиняет экс-президента, Трампа-младшего, конгрессмена Мо Брукса из Алабамы и адвоката Руди Джулиани в том, что они замешаны в подстрекательстве к беспорядкам, которые произошли 6 января 2021 года в Капитолии.

— Ужасные события 6 января стали прямыми и предсказуемыми последствиями незаконных действий ответчиков. Таким образом, ответчики несут ответственность за последовавшие разрушения и за травмы людей, — говорится в иске.

Также демократ считает, что они нарушили сколько федеральных законов и законов округа Колумбия.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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