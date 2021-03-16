Врачи объяснили разницу между нервным истощением и усталостью

Кадр из фильма «Синий бархат»

Специалисты объяснили, что беспричинная усталость, которая ощущается больше месяца, может указывать на наличие серьезного нервного истощения и требует незамедлительно обратиться к специалисту. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает ФАН со ссылкой на британских медиков.

Раздражительность и эмоциональное выгорание могут сопровождаться нарушением сна и тяжелым пробуждением по утрам. Многие пациенты с такими симптомами жаловались на отсутствие аппетита и резкую потерю веса. Однако отмечается, что многие, наоборот, заедают стресс сладостями.

Помимо перечисленных признаков, может нарушиться состояние кожи и волос, снизиться внимательность и возникнуть спутанность сознания.

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