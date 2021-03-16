Учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО создадут в Белоруссии совместно с Россией

Фото: Минобороны РФ

В Белоруссии планируется совместно с Россией создать учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии во вторник, 16 марта.

Уточняется, что 5 марта в Москве прошла встреча руководителей оборонных ведомств двух стран Виктора Хренина и Сергея Шойгу. На ней обсуждались вопросы стратегического партнерства России и Белоруссии на 2021-2025 годы. В итоге стороны пришли к мнению о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

— На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве пояснили, что будет организована подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, которые относятся к Вооруженным силам РФ. Также планируется совместное выполнение военнослужащими учебно-боевых задач.

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