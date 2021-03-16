Мурашко рассказал о включении вакцинации от коронавируса в календарь прививок

Фото: Пресс-служба Совфеда

— В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации от коронавируса и по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток, — уточнил Мурашко.

Масштабная вакцинация граждан России началась 18 января 2021 года.

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