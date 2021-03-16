Москвичи смогут вакцинироваться от COVID-19 еще в двух торговых центрах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярцевская улица, 19 Карта всех событий

Со среды, 17 марта, москвичи смогут вакцинироваться от коронавируса еще в двух торговых центрах столицы. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Выездные бригады вакцинации будут делать прививки в торговом центре «Домодедовский» и торговом центре «Кунцево Плаза». На новых площадках будут работать врачи из городских поликлиник. Они займутся прививанием всех желающих, а также будут осматривать пришедших до и после процедуры.

— Пандемия не миновала, и риск заразиться по-прежнему остается. В первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса важно для всех, кто старше 60 лет, а также для всех, кто имеет хронические заболевания, — уточнили в пресс-службе.

Подобные выездные бригады начали работать в столице 18 января. Москвичи уже могут привиться от коронавируса в ряде торговых центров, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и в других заведениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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