Названы оригинальные идеи для свиданий в Москве

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Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15кБ Карта всех событий

Идеями для необычных свиданий в столице поделилась психолог семейного центра Северного административного округа Софья Бельская. Об этом сообщила «Москва 24».

— В теплую весеннюю погоду что может быть приятнее, чем прогулка по городу? А чтобы не бродить по уже давно известным местам и не ломать голову над оригинальными маршрутами самостоятельно, обратитесь к специально обученным людям — экскурсоводам. Но только к тем, кто делает авторские туры. Если залезть в поисковик, найдется экскурсия на любой вкус, — объяснила Бельская.

Так, для интересных прогулок она предложила маршруты героев книг русских писателей, по местам свиданий знаменитостей, а также известным столичным дворам. Когда планам на свидание на свежем воздухе мешает пасмурная погода, можно посмотреть старое кино на большом экране.

— Если ваша вторая половинка любит старые фильмы, вам прекрасно подойдет кинотеатр «Иллюзион» на Котельнической набережной. Отмечу, что сеанс архивного кино проводится абсолютно бесплатно, главное — успеть зарегистрировать места на сайте. Конечно, есть один минус — сеансы только в будние дни, преимущественно с утра. Впрочем, советским кино репертуар не ограничивается. Там крутят всю классику кинематографа, — пояснила психолог.

Еще одним способом удивить своего любимого человека станет прогулка в темноте. Такую экскурсию по воссозданным местам вроде улицы, кафе или обычной комнаты проводят в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Как объяснила Бельская, желающие могут пройтись по привычным локациям, но в абсолютной темноте. И только после этого участников ждет «светлая» часть, где гиды расскажут интересные факты из жизни слабовидящих людей, а также познакомят желающих с азбукой Брайля.

Творческим людям, безусловно, понравится «арт-свидание» со стрельбой красками. Красивые узоры парень и девушка смогут оставить на одежде или холсте. На такой встрече разрешено все — можно кидать в партнера красками, а можно использовать кисти и блестки, чтобы нанести необычный рисунок. Тем, кто хочет свидание поспокойнее, можно посетить мастер-класс по текстильной росписи.

Еще одна идея для романтики — провести свидание на высоте птичьего полета. Для этого можно посетить одну из московских смотровых площадок, либо подняться на крышу высотного здания. По словам психолога, есть мероприятие «Рассветомания», где влюбленным могут предложить взобраться на небоскреб, чтобы встретить рассвет.

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