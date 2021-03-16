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Еще 1533 новых пациента с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 1533 новых пациента с COVID-19 выявили в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 1533 новых пациента с коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Москва продолжает лидировать по количеству новых случаев коронавируса. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 916 новых пациентов, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 565 новых случаев COVID-19.

Всего в 85 регионах России за сутки выявили 9393 новых случая COVID-19. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 10 644 человека, 443 пациента скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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