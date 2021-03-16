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Пятнадцать нежилых помещений выставили на торги в ЮАО
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Пятнадцать нежилых помещений выставили на торги в ЮАО

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Гурьевский проезд, 15к1Карта всех событий

В ЮАО Москвы выставлены на продажу 15 нежилых помещений, они расположены на первых этажах и в подвалах жилых зданий. Площадь объектов составляет от 27,3 до 322,9 квадратного метра. Купить их можно на электронных торгах. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Объекты расположены в районах Братеево, Даниловский, Донской, Орехово-Борисово Южное, Нагатино-Садовники, Южное Чертаново и Царицыно.

Самое большое помещение (площадью 322,9 квадратного метра) находится по адресу Гурьевский проезд, дом 15, корпус 1, недалеко от метро «Зябликово». Продажа будет проходить через публичное предложение с начальной ценой 11,5 миллиона рублей.

Самое маленькое помещение (площадью 27,3 квадратного метра) расположено по адресу улица Братеевская, дом 27, корпус 1, рядом с метро «Алма-Атинская». Объект продается через аукцион, стартовая цена — 2,7 миллиона рублей.

— Всего в 2020 году на территории ЮАО город реализовал на торгах через различные формы продажи 57 нежилых помещений для бизнеса общей площадью 6,97 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, помещения будут использованы для офисов, магазинов, аптек, салонов красоты и других учреждений.

Приобрести объекты смогут разные категории покупателей — физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные и муниципальные предприятия и учреждения, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25 процентов.

Детально узнать описание других объектов городской недвижимости можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».

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