Российским водителям напомнили о новом штрафе за использование несезонной резины

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В России с 1 июня 2021 года вступят в силу новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые предусматривают штраф за использование несезонных шин.

Так, правоохранители смогут оформлять нарушения при выявлении случаев использования зимних шин летом и летних зимой. Штраф составит 500 рублей.

Согласно закону, штрафовать будут водителей, которые ездят по асфальту на шипованных шинах летом, сообщается в постановлении МВД.

Ранее автоэксперт рассказал о скрытых опасностях на дорогах в период оттепели.

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