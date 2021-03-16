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Российским водителям напомнили о новом штрафе за использование несезонной резины
Фото: «Вечерняя Москва»

Российским водителям напомнили о новом штрафе за использование несезонной резины

Виктория Родимкина

Транспорт

В России с 1 июня 2021 года вступят в силу новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые предусматривают штраф за использование несезонных шин.

Так, правоохранители смогут оформлять нарушения при выявлении случаев использования зимних шин летом и летних зимой. Штраф составит 500 рублей.

Согласно закону, штрафовать будут водителей, которые ездят по асфальту на шипованных шинах летом, сообщается в постановлении МВД.

Ранее автоэксперт рассказал о скрытых опасностях на дорогах в период оттепели.

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