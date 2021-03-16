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Здание для службы профориентации персонала метрополитена отремонтируют в Лефортово
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Здание для службы профориентации персонала метрополитена отремонтируют в Лефортово

Елизавета Борисова

Город

Здание для обучения машинистов столичного метрополитена реконструируют в Лефортово. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

По данным ведомства, проектная документацияздания для размещения службы профориентацииуже согласована. Реконструкция пройдет по адресу шоссе Энтузиастов, дом 4, строение 1, район Лефортово ЮАО Москвы.

— Для обучения машинистов установят имитационные тренажерные кабины вагонов серий «Ока» и «Москва» и их модификаций, рассказали в пресс-службе комитета.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в ходе ремонта создадут музей, учебную часть, точки питания и администрации. Для посетителей лекций оборудуют аудитории. Кроме этого, в выставочном зале будет расположен специальный тренажер с имитацией работы машиниста.

Кроме того, в центре будут находиться вестибюль, экспозиционный зал и фойе музея, имитация платформы, холл, кладовые уборочного инвентаря, гардероб, комната матери и ребенка, игровая, комната дежурного персонала, приемная экспонатов и другие зоны. На крыше планируют обустроить летнее кафе, сценическую зону и смотровую площадку, передает агентство городских новостей «Москва».

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Метропрофессиональное обучениесотрудники московского метрополитена
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