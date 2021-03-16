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«Никакого постельного режима»: Комаровский объяснил, как лечится от простуды и ОРВИ
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

«Никакого постельного режима»: Комаровский объяснил, как лечится от простуды и ОРВИ

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, как он лечится, когда заболевает простудой или ОРВИ. По его словам, он регулярно болеет, поскольку заведует отделением для лечения вирусных инфекций.

— Конечно, ты вечно в соплях. Никого иммунитета не хватит, чтобы быть вечно здоровым! Как я лечусь: никакого постельного режима, никаких противовирусных лекарств, никаких «фуфломицинов» для якобы повышения иммунитета. Не верьте, не слушайте, — заявил врач.

По его словам, одна из самых больших ошибок заключалась в том, что надо использовать лекарства от кашля.

— Когда я взял в 1987 году книгу, где было написано, что эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказана, с тех пор я забыл, что такое отхаркивающие средства. Я лечусь так, как я учу вас. Я все это прошел многократно, — добавил Комаровский.

Медик подчеркнул, что не стоит бояться болеть, нужно много пить и не есть, если нет аппетита. Больной должен быть тепло одет, а в комнате должно быть порядка 20 градусов, воздух должен быть влажным. Комаровский добавил, что волшебных лекарств нет, есть жаропонижающие и соляные растворы для промывания носа.

Видео опубликовано на YouTube.

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