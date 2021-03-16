«Получил возможность жить»: доктор Комаровский нашел свой плюс в коронавирусе

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал положительную сторону в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции. Свое мнение он высказал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Комаровский признался, что в сложившихся условиях борьбы с COVID-19 и необходимости носить маску он может посещать общественные места без риска быть узнанным.

— Для меня есть один единственный большой плюс от COVID-кампании. Я получил возможность жить, как нормальные люди, — сказал Комаровский в интервью на YouTube.

Ранее доктор Комаровский высказывал сомнения в эффективности ношения маски на открытом воздухе. По его словам, требование носить маску на улице дискредитирует медицину как науку.

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