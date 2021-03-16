Восстановлено движение по Новодмитровской улице, перекрытое из-за пожара в БЦ «Савеловский Сити»

Фото: Ростислав Зубков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новодмитровская улица, 2к2 Карта всех событий

Движение на Новодмитровской улице, где произошел пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити», восстановлено. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение на Новодмитровской улице открыто, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что трудности движения сохраняются в сторону Проектируемого проезда № 7612.

Ранее сообщалось, что движение по Новодмитровской улице перекрывали из-за пожара в бизнес-центре «Савеловский Сити». Поток машин перенаправляли в обратную сторону от дома 2к1 с обоих направлений.

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