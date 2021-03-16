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Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca
Фото: flickr.com/john

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

Виктория Родимкина

В мире

Швеция приняла решение приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca в связи с сообщением о побочных эффектах. Об этом сообщает телеканал SVT.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о начале расследования в связи с возможными побочными действиями вакцины AstraZeneca.

— Решение является мерой предосторожности, — уточнил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По его словам, вакцинация будет приостановлена до тех пор, пока ЕМА не установит, связаны ли тромбоэмболические осложнения у пациентов с препаратом.

Ряд стран, в частности Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили вакцинацию этим препаратом.

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