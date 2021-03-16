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Более 34 тысяч жителей ЮВАО переедут в новостройки по программе реновации к 2024 году
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 34 тысяч жителей ЮВАО переедут в новостройки по программе реновации к 2024 году

Анастасия Волоснова

Город

Более 34 тысяч человек переедут в новостройки по программе реновации в Юго-Восточном административном округе к 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

По его словам, 34 тысячи человек получат квартиры на первом этапе программы. Всего в ЮВАО планируют переселить более 164 тысяч жителей. Для их переезда подобрано 66 стартовых площадок, пояснил Сергей Левкин.

Он уточнил, что в настоящее время по программе реновации переезжают жители Кузьминок, Текстильщиков и Нижегородского района. В процессе переселения находятся свыше двух тысяч человек.

— Под заселение на территории Юго-Восточного административного округа передано восемь новостроек. Всего в стадии строительства находятся 29 объектов общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров, — отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего более 818 домов включено в программу реновации в ЮВАО. Общая площадь всех квартир составляет 2,7 миллиона квадратных метров.

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