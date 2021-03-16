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Песков: Россия не была и не является чьим-то противником
Фото: Администрация президента РФ

Песков: Россия не была и не является чьим-то противником

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле выразили сожаление в связи с тенденцией на конфронтационный настрой лидеров западных стран по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 16 марта.

По словам представителя Кремля, Россия не представляет угрозы, а выступает за развитие добрых отношений со всеми странами. Дмитрия Пескова попросили прокомментировать новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по данным СМИ, Россия представлена как одна из главных угроз безопасности Британии.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такой настрой может вызвать только «сожаление и даже озабоченность», сообщает РИА Новости.

— Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого, — пояснил Песков.

Он добавил, что Москва выступает за развитие взаимовыгодных отношений.

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Дмитрий ПесковВеликобританиямеждународные отношения
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