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Около 70 миллиардов рублей выплатили российским семьям с детьми до восьми лет
Фото: АГН «Москва»

Около 70 миллиардов рублей выплатили российским семьям с детьми до восьми лет

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России выплаты в размере пяти тысяч рублей были предоставлены на 13,9 миллиона детей, общий объем выплат составил около 70 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России во вторник, 16 марта.

Семьи, которые воспитывают детей до восьми лет, могут обратиться в ПФР до конца марта, чтобы получить специальную выплату. С начала 2021 года Пенсионный фонд одобрил заявления на 326 тысяч детей до 8 лет и направил им 1,6 миллиарда рублей.

Всего с момента объявления указа были предоставлены средства почти на 14 миллионов детей, передает РИА Новости.

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