Пластиковые трубочки и одноразовую посуду предложили запретить в России

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В России необходимо запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время выступления на форуме «Чистая страна» в Сколково.

По ее словам, не стоит бояться запрещать производство и использование материалов, которые не подлежат переработке, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы.

Виктория Абрамченко призвала стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО.

— Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее, — пояснила вице-премьер.

Она отметила, что власти к 2030 году планируют убрать из общей массы отходов 50 процентов вторичных ресурсов, что позволит вдвое уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению, сообщает РБК.

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