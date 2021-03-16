Фестиваль «Золотая маска» приглашает москвичей на «Детский Weekend»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Театральная площадь, 2 Карта всех событий

Фестиваль «Золотая маска» приглашает детей и их родителей на традиционную программу «Детский Weekend». Спектакли пройдут на сценах Российского академического Молодежного театра, театра МТЮЗ, Центра драматургии и режиссуры и Центра им. Вс. Мейерхольда с 17 по 22 марта.

В течение нескольких дней будут показаны 11 самых ярких, необычных и интересных постановок для детей, появившихся в российском театре за последние несколько лет. Постановки посвящены 100-летию РАМТа.

Театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Хабаровска и Канска представят свои самые яркие и необычные постановки.

В афише значатся следующие спектакли: «А рыбы спят?» театра «Желтый квадрат» из Екатеринбурга; «Вафельное сердце» Хабаровского ТЮЗа; «Всем, кого касается» Новосибирского театра «Глобус»; «Летучий корабль» из Перми; «Лирические истории из жизни Ежика и Медвежонка» и «Фотография, на которой меня нет» Канского Драматического театра; «Маленький концерт для фортепиано с медведем» и «Меня удочерила горилла» Большого театра кукол из Санкт-Петербурга; премьера «Подвиги Геракла» Челябинского Молодежного театра; «Хроники Нарнии. Племянник чародея» и «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» Красноярского театра юного зрителя.

По словам кураторов программы Анны Казариной и Надежды Стоевой, «почти все постановки — по современной литературе и драматургии». Они отметили, что те же работы, что поставлены по так называемому хрестоматийному материалу, представляют неклассический вариант историй.

— В фокусе внимания экспертов уик-энда — спектакли преимущественно молодых режиссеров, причем как специализирующихся на постановках для детей, так и впервые вступивших на эту территорию, — рассказали Казарина и Стоева.

Посмотреть подробную афишу и приобрести билеты можно по ссылке.

Читайте также: Фестиваль немецкого кино состоится в киноцентре «Октябрь»