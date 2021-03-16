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Более 1 тысячи люксовых авто отправили на спецстоянку за неправильную парковку в Москве
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Более 1 тысячи люксовых авто отправили на спецстоянку за неправильную парковку в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Более одной тысячи люксовых автомобилей эвакуировали на специальную стоянку за нарушение правил парковки в Москве с начала 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта.

За нарушения правил остановки и стоянки были эвакуированы 188 машин марки Mercedes и 170 машин марки BMW. Кроме того, на спецстоянку отправили 149 автомобилей Porsche, 148 автомобилей Lexus и 130 автомобилей Land Rover.

— Парковка в неположенных местах — опасна, поэтому нам неважно кого эвакуировать, если водитель подвергает риску здоровье окружающих, — написали в пресс-службе.

Правила парковки также нарушали более редкие люксовые машины. На спецстоянку эвакуировали автомобили Tesla, Maserati, Lamborghini, Aston Martin и Chrysler, уточнили в ведомстве.

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