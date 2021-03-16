Более 1 тысячи люксовых авто отправили на спецстоянку за неправильную парковку в Москве

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Более одной тысячи люксовых автомобилей эвакуировали на специальную стоянку за нарушение правил парковки в Москве с начала 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта.

За нарушения правил остановки и стоянки были эвакуированы 188 машин марки Mercedes и 170 машин марки BMW. Кроме того, на спецстоянку отправили 149 автомобилей Porsche, 148 автомобилей Lexus и 130 автомобилей Land Rover.

— Парковка в неположенных местах — опасна, поэтому нам неважно кого эвакуировать, если водитель подвергает риску здоровье окружающих, — написали в пресс-службе.

Правила парковки также нарушали более редкие люксовые машины. На спецстоянку эвакуировали автомобили Tesla, Maserati, Lamborghini, Aston Martin и Chrysler, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Движение закроют на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии с 20 марта