Пьяный мужчина в центре Москвы залез в чужой автомобиль, чтобы погреться

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Россия, Москва, Пушкинская набережная, 8с1 Карта всех событий

Ранним утром в воскресенье сотрудники охраны, дежурившие на территории парка культуры и отдыха на Пушкинской набережной в столичном районе Якиманка, обнаружили в припаркованном служебном автомобиле пьяного гражданина. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Охранники обратились за помощью в патрульно-постовую службу полиции. Прибывшим на место правоохранителям пьяный мужчина пояснил, что забрался в автомобиль через открытую пассажирскую дверь, так как замерз и хотел погреться.

В сообщении уточняется, что пьяный мужчина ничего не сломал и не украл. Замерзшего гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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