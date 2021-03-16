Эксперты спрогнозировали изменение цен на золото после заявлений ФРС США

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Согласно результатам торгов на COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи), проведенных 15 марта, апрельские фьючерсы на золото возросли на 0,24 процента, достигнув отметки в 1731,08 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

Таким образом, стоимость золота продемонстрировала укрепление на фоне снижения ставки доходности десятилетних американских облигаций. Последняя упала на 0,03 процента — до отметки 1,61 процента. Отмечается, что дополнительным позитивом для повышения стоимости металла стала остановка роста курса американской валюты.

В дальнейшем ожидается, что на позиции золота повлияет объявление итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Результаты опубликуют вечером 17 марта. Регулятор, например, может сообщить о риске увеличения темпов роста инфляции, однако не обозначить конкретных действий. Участники рынка этот сценарий воспримут негативно, что повлечет за собой подъем уровня доходности гособлигаций и доллара, поэтому отрицательно скажется на стоимости желтого металла.

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