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Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане
Фото: «Вечерняя Москва»

Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане

Кирилл Николаев

Город

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Узбекистане. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Основной задачей Центра является помощь московским работодателям в поиске потенциальных сотрудников, в том числе проведение всех необходимых проверок, включая профессиональные навыки, состояние здоровья и разрешение на въезд и работу в России на территории Узбекистана.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Представительство займется распространением в Узбекистане сведений о вакансиях в столице и информированием московских работодателей о наличии специалистов требуемой квалификации. При въезде в страну гражданам Узбекистана будет необходимо предъявить официальный документ об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию.

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трудовые мигрантыМоскваУзбекистан
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