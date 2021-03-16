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Новые номинации появились в конкурсе детских рисунков «Наследие моего района»
Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Новые номинации появились в конкурсе детских рисунков «Наследие моего района»

Кирилл Николаев

Город

В рамках конкурса детского рисунка «Наследие моего района» объявлены дополнительные номинации. Они посвящены различным знаковым местам Москвы.

Всего предусмотрено пять новых тем: «Москва космическая», «Памятники-герои», «Парки и усадьбы Москвы», «Памятники науки и технологии», «Мосты и набережные Москвы». В конкурсе смогут принять участиешкольники в возрасте от семи до 15 лет. Работы принимаются до 25 апреля.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, участники уже прислали свыше 500 изображений. В каждой номинации можно представить по одному рисунку. Победителей определят в категориях «Профессионалы» и «Любители», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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