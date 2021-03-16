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Около 20 тысяч человек смогут посетить офлайн-мероприятия «Ночи театров» в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 20 тысяч человек смогут посетить офлайн-мероприятия «Ночи театров» в Москве

Кирилл Николаев

Город

Офлайн-мероприятия акции «Ночь театров» в Москве смогут посетить порядка 20 тысяч человек. Об этом во вторник,16 марта, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Акция пройдет с 27 по 28 марта. В ней примут участие более 130 учреждений. Всего запланировано свыше 170 мероприятий. Акция начнется 27 марта с 21:00. В детских учреждениях мероприятия стартуют в 17:00.

Максимальная заполняемость зрительных залов составит 50 процентов. Посетители должны будут иметь при себе маски и перчатки, сообщает ТАСС.

Читайте также: Депкульт Москвы выразил надежду на увеличение заполняемости театров к концу марта

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