Депкульт Москвы выразил надежду на увеличение заполняемости театров к концу марта

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Департамент культуры Москвы надеется, что к концу марта может появиться возможность увеличить максимально допустимое число зрителей в залах. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он напомнил, что 27 и 28 марта в городе пройдет акция «Ночь театров». Всего запланировано более 170 мероприятий. В офлайн-мероприятиях «Ночи театров» в столице смогут принять участие около 20 тысяч человек.

— Очень надеемся все-таки, что нам ко Дню театров смогут сделать подарок, и мы все-таки расширим свою аудиторию, — цитирует Кибовского РИА Новости.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на данный момент максимальная заполняемость театров составляет 50 процентов.

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