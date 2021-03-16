Андрей Разин рассказал, почему запретил сыну играть в хоккей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Продюсер «Ласкового мая», певец и политик Андрей Разин волнуется за судьбу своего 36-летнего сына. Такие мысли у музыканта появились после новости о смерти капитана МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, который получил травму во время игры. Об этом продюсер написал на своей странице в Instagram.

Андрей Разин настоятельно рекомендует своему второму наследнику перестать выходить на лед, считая хоккей очень опасным видом спорта. Певец искренне надеться сознательность сына. Дело в том, что Разин уже потерял одного сына — Александра. В подростковом возрасте он умер от сердечного приступа.

«Здоровье и жизнь важнее всего! Андрей абсолютно прав»; «Очень травмоопасный вид спорта»; «Здоровья Илье!», — поддержали музыканта фанаты.

Напомним, защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации из-за попадания в него шайбы на матче в Ярославле.

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