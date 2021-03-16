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Окончательное решение о замене гимна РФ на ЧМ по хоккею ожидается 17 марта
Фото: olympic.org

Окончательное решение о замене гимна РФ на ЧМ по хоккею ожидается 17 марта

Никита Абрамов

Спорт

Окончательное решение о замене гимна России другим музыкальным сопровождением во время чемпионата мира по хоккею планируется принять в среду, 17 марта. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

— У нас продолжаются обсуждения с ФХР, поэтому официальный комментарий я готов дать после того, как будет опубликовано финальное решение. (Глава ФХР — прим. «ВМ») Владислав Третьяк сегодня был здесь, мы обсуждали, но финальное решение еще не принято, — цитирует Фазеля РИА Новости.

Он отметил, что вечером 16 марта продолжатся обсуждения с Россией, после чего планируется опубликовать финальный релиз.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России может заменить «Катюшу» на другую песню в случае ее запрета Международным олимпийским комитетом.

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