СК Белоруссии завершил расследование дела Тимы Белорусских

Тима Белорусских / Кадр из клипа Тимы Белорусских «Витаминка»

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденное в отношении певца Тимы Белорусских. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога, — говорится в Telegram-канале СК Белоруссии.

На данный момент уголовное дело направлено прокурору.

Напомним, ранее в одном из игровых клубов Минска следователи задержали певца Тиму Белорусских с 0,4 грамма наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

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