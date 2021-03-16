Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК Белоруссии завершил расследование дела Тимы Белорусских
Тима Белорусских / Кадр из клипа Тимы Белорусских «Витаминка»

СК Белоруссии завершил расследование дела Тимы Белорусских

Никита Абрамов

Звезды

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденное в отношении певца Тимы Белорусских. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога, — говорится в Telegram-канале СК Белоруссии.

На данный момент уголовное дело направлено прокурору.

Напомним, ранее в одном из игровых клубов Минска следователи задержали певца Тиму Белорусских с 0,4 грамма наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

Читайте также: «Поверьте как бывшей зависимой»: Дана Борисова отреагировала на задержание Тимы Белорусских

Белоруссиязадержание с наркотикамипевец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте