«Поверьте как бывшей зависимой»: Дана Борисова отреагировала на задержание Тимы Белорусских

Фото: instagram.com/timabelorusskih

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание певца Тимы Белорусских. В одном из игровых клубов Минска белорусского исполнителя поймали с наркотиками.

По словам Борисовой, наркотическая зависимость весьма распространена в сфере шоу-бизнеса.

— Конечно, они все хорошие люди, но в шоу-бизнесе сплошь и рядом такие истории. И у меня ощущение, что каждый третий (зависим от наркотиков — прим. «ВМ»). Вот на что они рассчитывают? Может, они рассчитывают, что вот кто-то там умрет. А «у меня все будет по-другому», «я знаю меру, умею себя контролировать». Но у всех закончится одинаково. Вопрос времени, — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Некоторые СМИ поначалу писали, что Белорусских поймали с 2 кг наркотиков.

— Поверьте мне как бывшей зависимой, двух килограммов ему до следующего нового года могло хватить. Это же не Наталья Бочкарева, которая в трусах пронесла маленький пакетик. Тут ответственность другая, — отметила Борисова.

Она полагает, что причиной возможного увлечения белорусского певца наркотиками могло бы быть либо большое горе, либо, наоборот, слишком беззаботная жизнь.

— Потому что все есть, все хорошо. На каждом углу угощают, хотят с тобой пообщаться. Плюс, может быть, это душевная боль, как у Саши Шаляпина. Он не мог справиться с заболеванием. Начинают употреблять, потому что все доступно, — добавила Борисова.

Напомним, ранее в одном из игровых клубов Минска следователи задержали певца Тиму Белорусских с 0,4 грамма наркотика. Об этом сообщила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

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