Автоэксперты связали рост цен на рынке автомобилей с дефицитом предложений

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что современный авторынок принадлежит продавцам. Так как спрос превышает предложение, покупатели могут сэкономить на покупке только в случае если отложат ее до восстановления баланса. Об этом сообщил Nation News.

Обычно дилеры предлагают скидки в конце года. Как рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин, в это время салоны должны «закрыть» годовой план продаж, поэтому они пытаются привлечь покупателей различными выгодными предложениями. В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит, поэтому дилеры продают авто выше рекомендованных производителями цен.

Тем временем Максим Кадаков утверждает, что данные условия не мешают продавцам диктовать свои условия. По его мнению, пока нет никаких предпосылок к изменению данного дисбаланса, поэтому пока затруднительно экономить на покупке машины.

— Если вы готовы отойти от намеченного плана и чувствуете, что продавец хочет вам продать автомобиль не средней комплектации, а, например, «богатой», можно попытаться поторговаться. И вроде бы это не входило в ваши планы, но вы понимаете, что продавец заинтересован, можно сделать вид, что вы не очень заинтересованы в покупке, но, если вам сделают хорошее предложение, рассмотрите этот вариант, — добавил эксперт.

При этом он уточнил, что вторичный рынок тесно связан с первичным. Там наблюдается примерно такая же ситуация.

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