Эксперты рассказали, чем можно заменить пластик и на ком отразится его запрет

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На что россияне могут заменить пластиковую посуду во время пикников, рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Об этом сообщил портал Nation News.

Данный материал был создан 150 лет назад, однако широкое применение пластика началось в 1950-х годах с открытия полиэтилена высокой плотности или полипропилена. По словам Андрея Фролова, последствия использования данного материала катастрофичны.

— Существуют виды пластика, которые разлагаются 25, 70 лет. Есть и такой, что распадается 500 лет. В мире производится большое количество этой продукции, а в океане плавает около миллиарда тонн пластика. И он же не просто плавает, а еще и плавится на солнце, взаимодействует с химическими элементами, которые находятся в морской воде, и выделяет токсины, — объяснил Андрей Фролов.

Еще один минус, по его словам, заключается в том, что частички пластика поглощают рыбы и моллюски. Ежегодно на побережье выбрасываются 100–120 китов. Из них 40 процентов делают это потому, что их желудки набиты отходами — сетями и пластиком.

По мнению эксперта, вещи, которые сегодня изготавливают из пластика, можно заменить металлом или деревом. Например, пластиковую посуду легко может заменить деревянная.

В свою очередь общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал НСН, к чему может привести запрет пластиковой продукции.

— Неперерабатываемый пластик не очень широко распространен. В основном его используют для крышечек. Однако и так называемый перерабатываемый материал лишь условно безопасен. Здесь необходимо говорить не только об утилизации, но и о выработке пластика, при которой тоже происходит загрязнение окружающей среды, — объяснил Дмитрий Потапенко.

По его мнению, полный запрет неперерабатываемого пластика приведет к тому, что подорожает продукция. При этом действующие промышленные предприятия нельзя мгновенно перепрофилировать. Таким образом сильно пострадают производители, для которых это обернется перестройкой технологических и производственных цепочек.

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