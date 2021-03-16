Москвич похитил из сейфа родственников более миллиона рублей

Фото: moscow-live

Россия, Москва, 1-я Чоботовская аллея Карта всех событий

Полицейские задержали 25-летнего москвича, который подозревается в краже более миллиона рублей из сейфов родственников. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЗАО Москвы.

О пропаже денег в столичную полицию заявили 81-летняя женщина и 52-летний мужчина, которые проживают в доме на Чоботовской аллее. Они уточнили, что деньги хранили в двух сейфах, которые находились в их доме.

Правоохранители выяснили, что к пропаже имеет отношение 25-летний родственник пострадавших. Молодой человек знал код от одного сейфа, и место, где хранился ключ от другого. Также ему было известно и о крупной сумме денег, которые там находятся. Воспользовавшись удобным моментом он украл деньги, а позже потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Домработница похитила у москвички более миллиона рублей