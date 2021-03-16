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Татьяна Голикова оценила доступность дошкольного образования в России
Фото: Правительство РФ

Татьяна Голикова оценила доступность дошкольного образования в России

Никита Абрамов

Образование

Доступность дошкольного образования в РФ для детей от трех до семи лет составляет 99 процентов. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что в 74 регионах России показатель доступности дошкольного образования достиг 100 процентов.

— По состоянию на 1 марта текущего года доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составляет более 99 процентов. Стопроцентная доступность обеспечена в 74 регионах страны. В части доступности дошкольного образования для детей до трех лет мы констатируем существенные положительные изменения, — рассказала Голикова в ходе открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвященного обсуждению стратегических направлений развития системы образования.

По ее словам, по состоянию на 1 января 2019 года уровень доступности составлял 83,6 процента, а мест не хватало 215 тысячам дошкольников. За два прошедших года очередь сократилась почти на 115 тысяч человек, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Татьяна Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием

дошкольникиТатьяна Голиковаобразование
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