Срок обучения по 200 специальностям могут сократить в России
Приблизительно по 200 профессионально-техническим специальностям могут сократить сроки обучения в России. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
— Конечно, мы не предполагаем сокращения сроков подготовки по таким специальностям, как медицинские, творческие, спорт или госбезопасность и оборона. Но тем не менее отдельные специальности - мы насчитали порядка 200 таких - могут быть сокращены с точки зрения подготовки, — рассказала Голикова в ходе открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвященного обсуждению стратегических направлений развития системы образования.
Данные меры планируется предпринять в целях реагирования на изменения рынка труда, пишет агентство городских новостей «Москва».
Голикова также добавила, что показатель трудоустройства выпускников колледжей планируется повысить до 85 процентов к 2030 году.
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