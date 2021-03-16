Срок обучения по 200 специальностям могут сократить в России

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Приблизительно по 200 профессионально-техническим специальностям могут сократить сроки обучения в России. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

— Конечно, мы не предполагаем сокращения сроков подготовки по таким специальностям, как медицинские, творческие, спорт или госбезопасность и оборона. Но тем не менее отдельные специальности - мы насчитали порядка 200 таких - могут быть сокращены с точки зрения подготовки, — рассказала Голикова в ходе открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвященного обсуждению стратегических направлений развития системы образования.

Данные меры планируется предпринять в целях реагирования на изменения рынка труда, пишет агентство городских новостей «Москва».

Голикова также добавила, что показатель трудоустройства выпускников колледжей планируется повысить до 85 процентов к 2030 году.

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