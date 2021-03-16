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Депутат попросил прокуратуру проверить выставку человеческих тел на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутат попросил прокуратуру проверить выставку человеческих тел на ВДНХ

Никита Абрамов

Город

Депутат Госдумы Николай Земцов направил в Генпрокуратуру прошение о проверке законности проведения выставки человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» на ВДНХ.

— Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел «Мир тела». Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный «перформанс»? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ, — написал Земцов в своем Facebook.

Депутат считает, что одними призывами к нравственности тут не поможешь. По его мнению, следует привлекать к ответственности за надругательство над телами покойных людей.

Ранее на ВДНХ открылась противоречивая выставка Body Worlds. Автором экспозиции является немецкий анатом, доктор Гюнтер фон Хагенс. Именно его называют Доктор Смерть, а его работы — циничным издевательством над трупами. Противоречивость экспозиции заключается в том, что за ее основу взяты человеческие тела. То есть экспонаты выставки — останки людей, сохраненные уникальным методом пластинации.

Читайте также: Руководство ВДНХ отреагировало на требование закрыть выставку Body Worlds

ВДНХПрокуратуравыставка
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