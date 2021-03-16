Мэр Москвы утвердил проект строительства двух пешеходных переходов через пути МЦД-1

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Россия, Москва, улица Зарянова Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, расположенной вдоль путей первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) между станциями Дегунино и Лианозово. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Проект предусматривает строительство новых платформ островного типа на трех станциях МЦД-1 — Дегунино, Бескудниково и Илимская. Также появятся два пешеходных перехода. Надземный пешеходный переход будет построен через железнодорожные пути в створе улицы Зарянова. Он свяжет Керамический и Путевой проезды.

Кроме того, подземный пешеходный переход появится в районе Лианозовского проезда, владения 1. Возле станций Дегунино, Бескудниково и Илимская обустроят отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта и парковки для автомобилей и велосипедов, сообщает ТАСС.

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