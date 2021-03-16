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Трамваи задерживаются на Шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Трамваи задерживаются на Шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Из-за повреждения контактной сети на Шоссе Энтузиастов задерживаются трамваи. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Речь идет о трамваях № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Ихмаршруты временно изменены.

Москвичей предупредили о том, что по маршрутам трамваев курсируют автобусы.

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