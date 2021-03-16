Трамваи задерживаются на Шоссе Энтузиастов из-за повреждения контактной сети
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий
Из-за повреждения контактной сети на Шоссе Энтузиастов задерживаются трамваи. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Речь идет о трамваях № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Ихмаршруты временно изменены.
Москвичей предупредили о том, что по маршрутам трамваев курсируют автобусы.
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