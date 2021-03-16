Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Специалисты рассказали, как можно сэкономить и избавиться от вмятин на кузове
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалисты рассказали, как можно сэкономить и избавиться от вмятин на кузове

Ксения Монахова

Общество

Бытовой предмет, такой как вантуз, поможет автолюбителям справиться с вмятинами на кузове. Об этом сообщают различные эксперты в интернете.

В хозяйственном магазине это «чудо техники» стоит около 200 рублей. По словам автоблогеров, вантуз действительно поможет избавиться от вмятин на машине.

— Не всегда мы имеем возможность поехать и оплатить дорогостоящий ремонт, но мы хотим убрать вмятину. Чтобы она в глаза не бросалась, мы можем сделать это кустарным способом, — объясняет автомеханик Виталий Быков.

Он рекомендует сначала осмотреть повреждение. Если краска повреждена, стоит отвезти машину в сервис. Однако при отсутствии сколов можно протереть тряпкой место вмятины и поставить вантуз по центру. Пару минут — и капот как новый, отмечает автоблогер.

При этом важно, чтобы место было не меньше рабочей площади инструмента. Эксперты утверждают, что вмятины от камня или града поможет вытянуть клеевой пистолет и обычная пластиковая бутылка.

Перед процедурой необходимо обезжирить место повреждения, чтобы клей эффективнее схватился.

— Выдавливаем небольшое количество клея на пробку от нашей бутылки. Для начала мы вклеиваем также в центр. Легким движением придавливаем ее и дожидаемся, пока клей застынет, — советует эксперт.

При прилипании крышки к капоту стоит накрутить на нее бутылку и резко потянуть ее на себя до определенного звука. Чтобы удалить клей, нужно вылить на место вмятины спирт.

Также, по словам экспертов, устранить повреждения поможет неодимовый магнит. Однако работать с ним стоит очень аккуратно. А при вмятинах на пластике можно всего лишь нагреть поверхность феном или вылить на нее немного кипятка, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Автоэксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного авто

автомобилимашиныэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте