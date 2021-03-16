Специалисты рассказали, как можно сэкономить и избавиться от вмятин на кузове

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Бытовой предмет, такой как вантуз, поможет автолюбителям справиться с вмятинами на кузове. Об этом сообщают различные эксперты в интернете.

В хозяйственном магазине это «чудо техники» стоит около 200 рублей. По словам автоблогеров, вантуз действительно поможет избавиться от вмятин на машине.

— Не всегда мы имеем возможность поехать и оплатить дорогостоящий ремонт, но мы хотим убрать вмятину. Чтобы она в глаза не бросалась, мы можем сделать это кустарным способом, — объясняет автомеханик Виталий Быков.

Он рекомендует сначала осмотреть повреждение. Если краска повреждена, стоит отвезти машину в сервис. Однако при отсутствии сколов можно протереть тряпкой место вмятины и поставить вантуз по центру. Пару минут — и капот как новый, отмечает автоблогер.

При этом важно, чтобы место было не меньше рабочей площади инструмента. Эксперты утверждают, что вмятины от камня или града поможет вытянуть клеевой пистолет и обычная пластиковая бутылка.

Перед процедурой необходимо обезжирить место повреждения, чтобы клей эффективнее схватился.

— Выдавливаем небольшое количество клея на пробку от нашей бутылки. Для начала мы вклеиваем также в центр. Легким движением придавливаем ее и дожидаемся, пока клей застынет, — советует эксперт.

При прилипании крышки к капоту стоит накрутить на нее бутылку и резко потянуть ее на себя до определенного звука. Чтобы удалить клей, нужно вылить на место вмятины спирт.

Также, по словам экспертов, устранить повреждения поможет неодимовый магнит. Однако работать с ним стоит очень аккуратно. А при вмятинах на пластике можно всего лишь нагреть поверхность феном или вылить на нее немного кипятка, сообщает РЕН ТВ.

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