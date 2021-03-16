Власти Москвы ожидают высокой активности рестораторов в подготовке летних веранд

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы прогнозируют высокую активность рестораторов в подготовке летних веранд. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в эфире телеканала «Россия 24».

— Все рестораторы активно готовятся к сезону, и мы надеемся, что активность будет высокой, — отметил он.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч летних веранд начнут работать в Москве с 1 апреля. Веранды должны быть зарегистрированы в городской схеме размещения. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы будет следить за соблюдением норм и требований к организации кафе.

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