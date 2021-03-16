Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Фото: https://pixabay.com/

Государственная пограничная служба Украины потребовала от Российской Федерации объяснений из-за нарушения воздушного пространства в небе над Сумской областью. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что российский вертолет залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничники направили письмо в пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины.

По данным службы, вертолет непродолжительное время находился в воздушном пространстве Украины, а затем развернулся и улетел в обратном направлении, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Раде предложили расторгнуть соглашение с Россией о флоте в Крыму