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Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Фото: https://pixabay.com/

Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Государственная пограничная служба Украины потребовала от Российской Федерации объяснений из-за нарушения воздушного пространства в небе над Сумской областью. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что российский вертолет залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничники направили письмо в пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины.

По данным службы, вертолет непродолжительное время находился в воздушном пространстве Украины, а затем развернулся и улетел в обратном направлении, сообщает РИА Новости.

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