Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

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Четверо детей стали жертвами пожара в одном из жилых домов в городе Лесосибирск Красноярского края. Об этом в среду, 17 марта, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Огонь удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.

При пожаре пострадали шесть человек, четверо из них — дети в возрасте двух, пяти, десяти и семнадцати лет — погибли. Еще двое пострадавших — взрослый и 12-летний ребенок.

В ликвидации пожара задействованы 37 человек и 14 единиц техники. Причину возгорания установят после завершения работ по тушению огня, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

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