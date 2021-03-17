Кинолог назвал главные обязанности ответственного собаковода

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Человек, решивший завести собаку, должен подойти к этому ответственно и соблюдать ряд правил. Об этом в среду, 17 марта, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист указал, что первым пунктом в чек-листе ответственного собаковода является вдумчивый подход к выбору породы. Важно учесть, с какой целью человек заводит собаку: для охраны жилья, для совместных занятий спортом, для проведения досуга или для выставочной деятельности.

Следующим пунктом является проверка документов и клейма. У животного должен быть ветеринарный паспорт международного образца с отметками о первичной вакцинации, а также указаны даты обработки от паразитов, клеймо для идентификации породистых собак в Российской кинологической федерации. Также должна иметься метрика и родословная, если речь идет о чистопородной собаке.

Третий пункт в чек-листе — регулярные занятия и дрессировка, поскольку каждая собака должна обладать базовыми навыками: знать свою кличку и запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить и уметь останавливаться по команде.

Далее необходимо приобрести надежную экипировку и научить животное вести себя в общественных местах. Собака должна всегда быть на поводке и в ошейнике, на который прикреплен жетон, с указанием клички собаки, адреса владельца и телефона. Голубев также напомнил, что ответственный владелец всегда убирает за своей собакой во время прогулки.

Замыкают чек-лист плановые походы к ветеринару. Важно посещать его несколько раз в день для профилактических осмотров, не дожидаясь проблем со здоровьем у питомца, рассказал кинолог РИА Новости.

Ранее кинолог рассказал, почему не стоит заводить маленькую собаку для ребенка.

Читайте также: Опрос показал, что большинство россиян мечтает завести щенка