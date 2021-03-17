Счетная палата предупредила о возможном подорожании топлива

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Счетная палата РФ в отчете по итогам прошлого года назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита, и пояснила, что они могут повториться.

Рост стоимости топлива был отмечен в мае 2018 года, цены на бензин повысились на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительством были приняты ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать обстановку на внутреннем рынке. Так, была убрана прямая зависимость цен на АЗС от мировых котировок.

В отчете Счетной палаты говорится, что на сегодняшний день есть риски того, что рост розничных цен на топливо повторится, а значит может возникнуть социальная напряженность.

Ведомство направило обращение в правительство РФ, в котором призвало поручить Минэнерго «совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями» обеспечить работу по созданию схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, сообщает ТАСС.

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