Счетная палата оценила исполнение федерального бюджета в 2020 году

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В 2020 году уровень исполнения доходов федерального бюджета составил 90,9 процента. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ, опубликованном в среду, 17 марта.

Как подсчитали аудиторы ведомства, за минувший год бюджетные доходы снизились на 1,871 триллиона рублей (9,1 процента) в сравнении с прогнозировавшимся объемом.

При этом нефтегазовые доходы бюджета уменьшились на 30,4 процента (-2,289 триллиона рублей), а ненефтегазовые доходы, напротив, увеличились на 3,2 процента (+417,1 миллиарда рублей).

Расходная часть федерального бюджета была исполнена в 2020 году на 95,7 процента, что на 1,5 процентного пункта превышает показатель 2019 года. Кассовое исполнение расходов достигло 22,822 триллиона рублей, (+25,3 процента к показателю 2019 года).

Количество выявленных нарушений в бюджетной сфере сократилось с 4,4 тысячи (на 884,6 миллиарда рублей) в 2019 году до 3,7 тысячи (на 355,5 миллиарда рублей) в 2020 году.

Объем возврата средств в бюджетную систему после проверок Счетной палаты за год вырос более чем в 3,5 раза, до 16,423 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Счетная палата выявила занижение таможенных сборов почти на 100 миллиардов рублей. По словам аналитиков, эти занижения были обнаружены во время проверки достоверности заявлений таможенной стоимости и уплаты пошлин за товары, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности, за период с 2018 года по июль 2020 года.

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